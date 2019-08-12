Священник РПЦ устроил малышу настоящую пытку во время крещения

В России священник РПЦ во время обряда крещения травмировал годовалого малыша.
Он силой грубо погружал в воду ребенка, который кричал. У новорожденного остались ссадины и ушибы, сообщает издание Фонтанка.
Инцидент произошел в Мариенбурзском Покровском храме в Гатчине Ленинградской области. После самого обряда игумен Фотий не давал матери забрать малыша обратно.
За крещение мать ребенка заплатила 3,5 тысячи рублей (более 1800 грн).
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Женщина обратилась в полицию. В епархии пообещали устранить священнослужителя.
Священники Русской православной церкви в Украине сотрудничали с боевиками российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова).
Об этом рассказал волонтер и координатор фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.
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