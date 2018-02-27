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вторник, 27 февраля 2018 18:52

"Свободу Сенцову": в США на здание консультва РФ спроектировали фото режиссера

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На стену здания российского посольства в американском Нью-Йорке спроектировали портрет заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала сотрудница Американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит Полина Ковалева.

Автор: Facebook
  На стену посольства РФ в Нью-Йорке спроектировали портрет Олега Сенцова
На стену посольства РФ в Нью-Йорке спроектировали портрет Олега Сенцова
Автор: Facebook
  На стену посольства РФ в Нью-Йорке спроектировали портрет Олега Сенцова
На стену посольства РФ в Нью-Йорке спроектировали портрет Олега Сенцова
Автор: Facebook
  На стену посольства РФ в Нью-Йорке спроектировали надпись "Свободу Сенцову"
На стену посольства РФ в Нью-Йорке спроектировали надпись "Свободу Сенцову"

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Акцию организовал ПЕН-центр, рассказала Полина.
"Это часть нашей кампании, которую мы начали в мае прошлого года. Тогда мы вручили ему Freedom to Write Award. Мы боремся за его освобождение", - об'яснила женщина в интервью Gazeta.ua
Весной прошлого года Американский ПЕН-центр присудил Сенцов премию PEN America. Вместо режиссера награду получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.
Олег Сенцов - украинский режиссер и писатель, наиболее известный своим фильмом "Геймер", который вышел в 2011 году. Он был арестован в Крыму и приговорен к 20 годам заключения российским судом по обвинению в подготовке террористических актов.
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