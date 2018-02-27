Сенцов исчез из российской тюрьмы: подробности

Олег Сенцов исчез в неизвестном направлении: подробности. Фото: "Радио "Свобода"

Украинский политзаключенный Олег Сенцов исчез из исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги на Урале.

Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ правозащитнице Яне Гончаровой, передает "Громадське".

Отмечается, что 25 февраля Гончарова написала письмо через электронную систему ФСИН, а 27 февраля ей пришел ответ, что "письмо не может быть доставлено, поскольку получатель не удерживается в данном учреждении".

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"Мы проверяем, где брат. Пока есть информация, что его нет в колонии в городе Лабытнанги. Он может быть, как в полиции, так и вообще в неизвестном направлении. Этим вопросом занимаются правозащитники, занимается МИД и Лутковская. Теоретически могу поехать в Россию, но надо понимать, для чего. То есть сейчас я, конечно, не поеду, надо иметь более подробную информацию. Мы туда отправим, скорее всего, адвокатов. И будем добиваться визита в колонию. Мне сейчас трудно, я совсем недавно об этом узнала. Сейчас продолжаются поиски ", - рассказала сестра Сенцова Наталья Каплан.

Информация о возможности обмена граждан Украины Романа Сущенко и Олега Сенцова на бывших украинских военнослужащих, которые после оккупации Крыма предали присягу, Александра Баранова и Максима Одинцова не соответствует действительности. Об этом заявила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.