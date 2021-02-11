Свиньи умные и могут играть в компьютерные игры - ученые

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 234
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 558
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 747
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 387
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 549
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1971
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1134
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Фото
Все фото
5
3
3
3
3
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради &quot;почтения памяти&quot;
Металлист сделал гитару со скелета умершего дяди ради "почтения памяти"
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за &quot;сексуально откровенных&quot; снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Интервью
1/5
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 351
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 747
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 963
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1476
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 639
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1395
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 15:22

Свиньи умные и могут играть в компьютерные игры - ученые

  Комментировать
Свиньи умные и могут играть в компьютерные игры - ученые
Одна из свиней выполняет задачи / Pennsylvania State University SWNS

Согласно новому исследованию, свиньи гораздо умнее, чем считали ранее. Они даже могут играть в компьютерные игры, используя морду для управления джойстиком.

Ученые научили 4 свиней играть в простую видеоигру, используя морды для управления, показало, что их понимание выходит далеко за рамки удачи. Об этом пишет Daily Star.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Археологи нашли древнейший рисунок животного

По мнению экспертов, некоторые виды свиней могут иметь превосходный уровень поведенческой и умственной гибкости. Все 4 животные были обучены подходить и манипулировать джойстиком мордой перед монитором компьютера во время 1-й фазы эксперимента. Затем их научили играть в видеоигру, цель которой - перемещать курсор с помощью джойстика до 4 целевых стен на экране.

По словам авторов исследования, каждое животное показало определенное концептуальное понимание. Этот навык был очевиден, несмотря на ограниченную ловкость при выполнении заданий. Приматы аналогичные задачи решают значительно лучше.

В исследовании участвовали 2 йоркширские свиньи по кличке Гамлет и Омлет, а также 2 микропоросят вида Панепинто по прозвищу Эбони и Слоновая кость.

Ученые выяснили, что каждый свинья понимала движения джойстика, подключенного к курсору на экране компьютера. По словам ученых, то, что животные без больших пальцев смогли достичь успехов, свидетельствует об их интеллект и потенциальные навыки.

"Для животных нелегко понять, что их поведение сейчас имеет последствия в других местах. То, что свиньи могут делать такое на любом уровне, должно заставить нас задуматься, почему еще они способны научиться, и как это обучение может на них повлиять", - говорит ведущий автор исследования, доктор Кэндис Крон.

В ходе исследования команда использовала пищу, чтобы научить и укреплять поведенческие рефлексы. Также обнаружила, что социальные контакты могут сильно повлиять на настойчивость животных.

Например, когда машина для раздачи сладостей перестала работать, свиньи продолжали правильно выполнять задания, используя только словесные и сенсорные сигналы между собой. По словам ученых, только словесное поощрение помогало животным выполнять сложные задачи. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свиньи умные и могут играть в компьютерные игры - ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Уитни Хьюстон нашли мертвой в ванне

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

Родился основатель электрической лампочки и телефона

Кремль начал поставлять ресурсы стране-агрессору

Ведущую партию возглавила новая лидерка

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 79240
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 35658
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 30834
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 27846
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 19719
Мир
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенка
В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенка Просмотров: 36
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
5
 Просмотров: 252
Лукашенко анонсировал референдум по новой конституции в Беларуси
Лукашенко анонсировал референдум по новой конституции в Беларуси Просмотров: 90
Лукашенко назвал условия своей отставки с президентского поста
Лукашенко назвал условия своей отставки с президентского поста 1 Просмотров: 630
Трамп стал причиной раскола республиканской партии
Трамп стал причиной раскола республиканской партии Просмотров: 216
Больше всего комментируют
12
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
2
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
Голосов: 31
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть