Свиньи умные и могут играть в компьютерные игры - ученые

Одна из свиней выполняет задачи / Pennsylvania State University SWNS

Согласно новому исследованию, свиньи гораздо умнее, чем считали ранее. Они даже могут играть в компьютерные игры, используя морду для управления джойстиком.

Ученые научили 4 свиней играть в простую видеоигру, используя морды для управления, показало, что их понимание выходит далеко за рамки удачи. Об этом пишет Daily Star.

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По мнению экспертов, некоторые виды свиней могут иметь превосходный уровень поведенческой и умственной гибкости. Все 4 животные были обучены подходить и манипулировать джойстиком мордой перед монитором компьютера во время 1-й фазы эксперимента. Затем их научили играть в видеоигру, цель которой - перемещать курсор с помощью джойстика до 4 целевых стен на экране.

По словам авторов исследования, каждое животное показало определенное концептуальное понимание. Этот навык был очевиден, несмотря на ограниченную ловкость при выполнении заданий. Приматы аналогичные задачи решают значительно лучше.

В исследовании участвовали 2 йоркширские свиньи по кличке Гамлет и Омлет, а также 2 микропоросят вида Панепинто по прозвищу Эбони и Слоновая кость.

Ученые выяснили, что каждый свинья понимала движения джойстика, подключенного к курсору на экране компьютера. По словам ученых, то, что животные без больших пальцев смогли достичь успехов, свидетельствует об их интеллект и потенциальные навыки.

"Для животных нелегко понять, что их поведение сейчас имеет последствия в других местах. То, что свиньи могут делать такое на любом уровне, должно заставить нас задуматься, почему еще они способны научиться, и как это обучение может на них повлиять", - говорит ведущий автор исследования, доктор Кэндис Крон.

В ходе исследования команда использовала пищу, чтобы научить и укреплять поведенческие рефлексы. Также обнаружила, что социальные контакты могут сильно повлиять на настойчивость животных.

Например, когда машина для раздачи сладостей перестала работать, свиньи продолжали правильно выполнять задания, используя только словесные и сенсорные сигналы между собой. По словам ученых, только словесное поощрение помогало животным выполнять сложные задачи. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Psychology.