Швеция полностью отменила карантинные ограничения

Шведское правительство отменило рекомендацию дистанционной работы. Фото: pixabay.com

С 29 сентября Швеция отменила почти все карантинные ограничения.

В стране сняли любые ограничения по работе баров и ресторанов, а также разрешили проведение массовых мероприятий в помещении и на открытом воздухе, пишет The Local.

Не потребуется и Covid-паспорт. Шведское правительство отменило рекомендации по дистанционной работе, чтобы работодатели смогли постепенно вернуть сотрудников на рабочие места.

В то же время невакцинированным рекомендуют и в дальнейшем соблюдать социальную дистанцию и избегать больших скоплений людей. В случае возникновения симптомов инфекции, граждан просят оставаться дома и проходить тестирование.

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83,6% населения Швеции получили по крайней мере одну дозу Covid-вакцины. Полностью иммунизировали 76,5%. За время пандемии в Швеции зафиксировали 1 149 407 случаев заболевания, жертвами стали 14 821 человек. Единственным способом контролировать распространение коронавируса в стране считают вакцинацию.