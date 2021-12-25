Швеция наращивает боеспособность из-за возможного вторжения России в Украину

Швеции уже приходилось возвращать военнослужащих через "обучение" РФ. Фото: pixabay

В Швеции заявили, что усиливают боеготовность из-за возможного вторжения России в Украину.

Об этом заявил глава Генштаба Швеции Микаэль Бюден в интервью Dagens Nyheter.

"Мы не сидим сложа руки и не ждем, мы увеличили военную готовность в связи с угрозой со стороны России. Мы делаем больше и готовы действовать быстрее обычного. Мы также готовы к действиям при разных сценариях не только в наших ближайших окрестностях" , — рассказал Бюден.

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Также он объяснил ситуацией в 2015 году, когда уже приходилось отправлять военнослужащих на остров Готланд, а также направлять туда дополнительные подразделения в связи с военными учениями РФ.

"Внесенные нами изменения предполагают усиление на Готланде и в Балтийском море. Мы должны быть готовы к действиям по нескольким направлениям", — подчеркнул Бюден.

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