Свадебную процессию с вертолета посеяли деньгами

Вертолет, с которого разбрасывали деньги / Youtube

Чтобы отпраздновать свадьбу, 4 брата семьи Рана из пакистанского города Манди-Бахауддина наняли вертолет и осыпали свадебную процессию деньгами.

Свадьба привлекла внимание национальных СМИ. Мужчины из семьи поселились в Италии в течение последних двух десятилетий и ведут там бизнес. Однако их младший брат, Рана Ибрар Хуссейн, живет в Пакистане, ухаживая за домом и семейной землей. Об этом пишет Gulf News.

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На прошлой неделе брать Рана приехали в Пакистан на его свадьбу. Чтобы это запомнилось на всю жизнь, они наняли вертолет за $25 тыс., и с него бросали на свадебную церемонию лепестки роз, а также доллары и евро на всем пути от дома жениха в зал торжеств.

По словам организатора мероприятия, участников свадебного кортежа выбросили $12 375.