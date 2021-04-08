Судья оштрафовал себя за нарушение предписаний

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1548
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 504
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 594
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 846
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1170
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1818
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 252
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 909
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
3
6
4
5
3
Женщина родила ребенка, пока спорила с мужем, стоит ли вызывать &quot;скорую&quot;
Женщина родила ребенка, пока спорила с мужем, стоит ли вызывать "скорую"
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы. Фото, видео
Россия разбила большой военный лагерь у украинской границы. Фото, видео
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Раскопали колодец возрастом 2 тыс. лет
Видео
Все видео
Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества
Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества
Двухметровая ящерица залезла в супермаркет в поисках пищи
Двухметровая ящерица залезла в супермаркет в поисках пищи
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
"Украинский народ лазит по помойкам. Хотите так же жить?" - до чего опустилась белорусская пропаганда
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Гонщица попала в аварию во время соревнований - событие попало на видео
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 261
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 288
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1782
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 18
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 17:27

Судья оштрафовал себя за нарушение предписаний

  Комментировать
Судья оштрафовал себя за нарушение предписаний
Город Асуан / Wikipedia

Председательствующий судья административного суда в египетском городе Асуан Мохсен Клопп оштрафовал себя на $32 за нарушение постановления суда, поскольку во время заседания у него зазвонил мобильный телефон.

Такое решение удивило адвокатов и истцов, которые были на заседании, ведь инцидент был первым таким в их практике. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра

Гражданско-процессуальный кодекс страны говорит, что любое лицо, чей мобильный зазвонит во время судебного заседания, должен покинуть зал суда, можно тоже конфисковать ее устройство или оштрафовать.

Если человек отказывается уйти, то судья может посадить ее в тюрьму на 24 часа или оштрафовать на 500 египетских фунтов, что в пересчете $32. Судья решил оштрафовать себя. Предупредительные знаки о запрете висят на всех входах в зал суда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Судья оштрафовал себя за нарушение предписаний». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 21034
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13293
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 11241
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 8074
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6444
Мир
Женщина родила ребенка, пока спорила с мужем, стоит ли вызывать "скорую"
Женщина родила ребенка, пока спорила с мужем, стоит ли вызывать "скорую"
3
 Просмотров: 171
Из-за коронавируса уменьшилась продолжительность жизни практически по всей Европе
Из-за коронавируса уменьшилась продолжительность жизни практически по всей Европе Просмотров: 108
Путин и Меркель провели второй телефонный разговор за полмесяца: что обсудили
Путин и Меркель провели второй телефонный разговор за полмесяца: что обсудили Просмотров: 243
Американка обрезала длинные ногти в мире - фото
Американка обрезала длинные ногти в мире - фото Просмотров: 324
Спортсменка на восьмом месяце беременности получила золотую медаль по тхэквондо
Спортсменка на восьмом месяце беременности получила золотую медаль по тхэквондо Просмотров: 288
Больше всего комментируют
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
2
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 326
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть