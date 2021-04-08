Судья оштрафовал себя за нарушение предписаний

Город Асуан / Wikipedia

Председательствующий судья административного суда в египетском городе Асуан Мохсен Клопп оштрафовал себя на $32 за нарушение постановления суда, поскольку во время заседания у него зазвонил мобильный телефон.

Такое решение удивило адвокатов и истцов, которые были на заседании, ведь инцидент был первым таким в их практике. Об этом пишет Gulf News.

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Гражданско-процессуальный кодекс страны говорит, что любое лицо, чей мобильный зазвонит во время судебного заседания, должен покинуть зал суда, можно тоже конфисковать ее устройство или оштрафовать.

Если человек отказывается уйти, то судья может посадить ее в тюрьму на 24 часа или оштрафовать на 500 египетских фунтов, что в пересчете $32. Судья решил оштрафовать себя. Предупредительные знаки о запрете висят на всех входах в зал суда.