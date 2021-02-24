Суд заставил мужчину оплатить домашнюю работу бывшей жены

Человек оплатит домашнюю работу бывшей жены. Фото: unsplash.com

Суд обязал мужа после развода выплатить жене компенсацию за работу по дому, которую она выполняла во время их брака. Постановление принято в Пекине после введения в Китае нового гражданского кодекса.

Об этом сообщает BBC News.

Согласно судебным документам, человек, имеющий фамилию Чэнь, подал прошлого года документы на развод со своей женой по фамилии Ван. Пара жила вместе после женитьбы 2015 года.

Сначала женщина не хотела расставаться, но впоследствии попросила денежную компенсацию, аргументируя это тем, что Чэнь не брал на себя никакой работы по дому и по уходу за их сыном.

Пекинский районный суд Фаншань вынес решение в пользу женщины, обязав мужа выплачивать ей ежемесячные алименты в размере 2 тыс. юаней - около $310, а также единовременную плату в размере 50 тыс. юаней - $7,7 тыс. за выполненную им работу по дому.

В понедельник судья сообщил журналистам, что раздел общего имущества супругов после свадьбы обычно влечет за собой разделение материального имущества. В то же время работа по дому составляет нематериальную стоимость имущества.

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Постановление было принято в соответствии с новым гражданским кодексом, который вступил в силу в Китае с начала года. Согласно новому закону, супруг вправе требовать компенсации при разводе, если он или она несут большую ответственность за воспитание детей, уход за пожилыми родственниками и оказания помощи партнерам в их работе.

Ранее супруги, что разрывают брак, могли требовать такой компенсации только в том случае, если подписывали брачный договор, что для Китая является необычной практикой.

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В социальных сетях дело вызвало бурные дебаты, связанный хештег на платформе микроблогов Weibo набрал более 570 млн просмотров. Некоторые пользователи соцсетей отмечали, что 50 тыс. юаней за 5 лет работы это мало. Потому что, например, работа няни в год в Пекине стоит больше.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития - ОЭСР, китайские женщины тратят почти 4 ч. в день на неоплачиваемую работу. Что примерно в 2,5 раза больше, чем мужчины.

Украинка Наталья Давид, которая более 15 лет живет в Израиле, недавно развелась со своим мужем. Об особенностях развода Наталья рассказала в блоге: стоимость развода через суд может доходить до 50-100 тыс. шек - $15-30 тыс. И это "удовольствие" может растянуться на года, а деньги берут обычно сразу.