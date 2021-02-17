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среда, 17 февраля 2021 22:40

"За каждый поход в суд нужно платить" – украинка о разводе в Израиле
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Украинка Наталья Давид, которая более 15 лет живет в Израиле недавно развелась со своим мужем. Стоимость развода через суд может доходить до 50-100 тыс шек (15-30 тыс.$). И это "удовольствие" может растянуться на годы и деньги берут обычно сразу.

Об особенностях развода Наталья рассказала в блоге.

"Очень важно: кто первый подал в суд, тот выбирает в каком суде будет вестись бракоразводный процесс. Есть раввинатский и светский суд. Я подала первая на развод и выбрала светский суд", - говорит Наталья.

Можно конечно все вопросы закрыть между собой, без адвокатов и принести документ о соглашении сторон в суд. Большинство предпочитает взять адвоката для каждой стороны.

Стоимость развода через суд может доходить до 50-100 тыс шек (15-30 тыс.$)
Фото: nataly_litchi
Стоимость развода через суд может доходить до 50-100 тыс шек (15-30 тыс.$)
Стоимость развода через суд может доходить до 50-100 тыс шек (15-30 тыс.$)
Стоимость развода через суд может доходить до 50-100 тыс шек (15-30 тыс.$)
Стоимость развода через суд может доходить до 50-100 тыс шек (15-30 тыс.$)

"Еще есть такая опция "гишур" - это способ урегулирования конфликтов с помощью третьей стороны вне судебных инстанций. Может быть один адвокат на двоих бесплатно. Можно выбрать эту опцию и взять своих адвокатов за плату. Кстати, есть женские организации, с которыми сотрудничают хорошие адвокаты, - для них это работа на благо общества, за которую они берут гораздо меньше, чем обычно. Я взяла такого и он был супер. Но это не значит что я заплатила копейки, пошла просто огромная сумма денег.. За каждый "чих" нужно платить", - говорит украинка.⠀

Когда уже составлен договор, его нужно подтвердить в суде. Приходят все со своими адвокатами и за каждый поход в суд тоже надо платить.

"Что адвокаты делают в суде? Да ничего впринципе, но с ними спокойнее. Я брала его с собой. Хотела уже быстрее получить развод", - объясняет.

Украинка говорит, что здесь принято заключать брачные договоры, тогда процесс развода значительно проще.

"Как это ужасно выглядит еще не поженились, а решать надо как и что будем делить, думала я.- Но теперь я знаю как это было бы прекрасно. решили расстаться есть подробный договор и решать ничего не надо. Меньше нервов, не нужно тратить деньги на адвокатов, а самое главное быстро".

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Два основных вида брачного контракта.

"Ктуба" - это древний брачный договор, написанный на арамейском языке и он защищает женщину. В нем оговорено, что мужчина должен во время брака и какую сумму будет должен заплатить (какую сам называет) при разводе. Без "ктубы" евреям в Израиле не жениться, даже светским.⠀

Конечно "ктубу" можно требовать при разводе, но в современном мире люди договариваются о том, что женщина получит другие материальные компенсации.

Или женщина, по своей инициативе, подписывает, что она не будет требовать деньги, которые полагаются ей по-ктубі, так как моральные силы на исходе и она быстрее хочет закончить развод.

В Израиле составление брачного контракта (кроме "ктуба") это довольно распространенная практика. Иногда доходит до того, что пишут в подробностях о том как будут делить детей после развода.

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