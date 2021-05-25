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вторник, 25 мая 2021 09:42

Суд вынес приговор россиянину, который хотел осуществить кибератаку на Tesla

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Суд вынес приговор россиянину, который хотел осуществить кибератаку на Tesla
Егор Крючков признался в подготовке к кибератаке на компанию Tesla. Фото: roskomsvoboda

В США 27-летнего россиянина Егора Крючкова суд приговорил к 10 месяцам тюрьмы. Он признал себя виновным в подготовке к взлому компьютерной сети компании Tesla.

Об этом сообщило издание AP.

В августе 2020 года Крючкова задержали и отправили в СИЗО. Он практически отбыл срок, который ему присудили.

Хакеру необходимо оплатить $15 тыс. компенсации. После этого его депортируют.

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По данным издания, россиянину грозило до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс.

По словам Крючкова, он прибыл в США, чтобы уговорить одного из сотрудников Tesla внедрить в ее компьютерную сеть в Неваде вредоносное программное обеспечение. За это он планировал заплатить $1 млн в биткоинах.

В марте 2021 года россиянин признался и заявил, что сожалеет о содеянном.

Американский миллиардер и владелец компании Tesla Илон Маск смешно отреагировал на признание россиянина Егора Крючкова, который готовил кибератаку на компьютерные серверы Tesla.

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