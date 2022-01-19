Суд рассматривает возможность досрочного освобождения террориста Брейвика: он заявил, что отошел от насилия

Брейвик хочет досрочно освободиться. Фото: Корреспондент

Ультраправый террорист Андерс Брейвик, повлекший смерть 77 человек в Норвегии, обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении.

После 10 лет заключения террорист получил право просить о досрочном осовобождении, которым он и воспользовался, сообщает местное издание VG.

"Сегодня я решительно держусь подальше от насилия и терроризма… Настоящим я даю вам честное слово, что это навсегда позади", — сказал Брейвик во время заседания.

В прокуратуре возражают против того, чтобы Брейвик вышел на свободу, поэтому его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Напоминая суду о масштабах нападений, прокурор зачитала имена каждой из жертв Брейвика, многие из которых были подростками в лагере. У многих из них было по несколько пулевых ранений, некоторые утонули, в панике попытавшись выплыть из острова. 10 лет назад во время уголовного процесса Брейвик сказал, что считает жертвами предателей за то, что они приняли мультикультурализм, и что он сожалеет, что не убил еще больше. Он также заявлял, что совершил теракт, чтобы привлечь внимание к колонизации мусульманами Европы.

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После терактов в столице Норвегии Осло и на острове Утойя, которые Брейвик совершил 22 июля 2011 года, его приговорили к 21 году лишения свободы.