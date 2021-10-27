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среда, 27 октября 2021 15:42

Суд ЕС наложил на Польшу штраф - €1 млн ежедневно

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Суд ЕС наложил на Польшу штраф - €1 млн ежедневно
Суд наказал Польшу, потому что не отменили Дисциплинарную палату Верховного суда. Фото: Pexels

Суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в день за то, что, несмотря на судебное решение, она не приостановила действие положений Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом говорится в решении суда.

"Поскольку Польша не приостановила применение положений национального законодательства, касающихся, в частности, сфер юрисдикции Дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша обязана уплачивать Европейской комиссии ежедневный штраф в размере €1 млн", - говорится в решении.

В средине июля Суд ЕС объявил систему дисциплинарной ответственности судей в Польше несовместимой с законодательством ЕС. Он обязал Польшу немедленно приостановить действие положений полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Вице-президент суда Ларс Бэй Ларсен заявил, что положения о Дисциплинарной палате до сих пор могут применяться в польской правовой системе.

Штраф будут взиматься с 14 июля.

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о ликвидации Дисциплинарной палаты Верховного суда ранее во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

Последние споры правящей партии Польши "Право и справедливость" из ЕС не означают возможный выход Польши из Евросоюза. Однако Польша хочет "оставаться суверенным государством". Об этом заявил лидер партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский.

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Дата
27
октября

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