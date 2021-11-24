Студента в КНДР приговорили к расстрелу за просмотр "Игры в кальмара"

Скульптура из сериала "Игра в кальмара" в супермаркете Бангкока / Reuters

Студент из Северной Кореи вернулся из Китая и привез на флешке популярный южнокорейский сериал "Игра в кальмара".

Но после продажи его копий нескольким людям, в том числе однокурсникам, его поймали спецслужбы и приговорили к расстрелу. Об этом пишет Daily Mail.

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Студента арестовали на прошлой неделе в провинции, которая граничит с Китаем. Один студент, купивший копию сериала, приговорен к пожизненному заключению, а шестеро других смотревших - к пяти годам каторги.

В КНДР действует строгий запрет на ввоз материалов с Запада и Южной Кореи.

В антиутопическом сериале "Игра в кальмара" люди с крупными долгами сталкиваются друг с другом в корейских детских играх. Проигравших расстреливают. Он перекликается с северокорейской действительностью.

Арест студентов является первым случаем, когда правительство применяет недавно принятый закон "Об искоренении реакционной мысли и культуры" в деле, касающемся несовершеннолетних.

Закон коммунистической страны предусматривает максимальное наказание в виде смертной казни за просмотр, хранение или распространение информации из капиталистических стран, особенно из Южной Кореи и США.

Центральный комитет партии уволил директора школы, секретаря по делам молодежи и их классного руководителя. Их также исключили из партии и отправят на работу в отдалённые угольные шахты или в сельские районы.

После того как студентов поймали, власти начали обыскивать рынки в поисках флешек и компакт-дисков. Все жители региона дрожат от страха, потому что их безжалостно накажут за покупку или продажу устройств памяти.

Северная Корея готова возобновить контакты с Южной Кореей. В частности, восстановить разорванные в июне 2020 года межкорейские "горячие линии". Для примирения власти Южной Кореи должны изменить "конфронтационный подход и ярую позицию к Северной Корее", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.