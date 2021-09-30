Ким Чен Ын назвал условия примирения КНДР с Южной Кореей

Ким Чен Ын обвинил США в разрушении глобального мира и стабильности. Фото: Reuters

Северная Корея готова возобновить контакты с Южной Кореей уже в октябре. В частности, восстановить разорванные в июне прошлого года межкорейские "горячие линии".

Для примирения власти Южной Кореи должны изменить "конфронтационный подход и ярую позицию к Северной Корее", заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления в парламенте страны 30 сентября, передает государственное корейское центральное информационное агентство.

"Для мира на полуострове хотим восстановить прерванные из-за ухудшения отношений горячие линии экстренной связи. Для скорейшего восстановления нынешних межкорейских отношений Сеул должен придерживаться позиции национальной самостоятельности не на словах, а на деле. Серьезно относиться к межкорейским декларациям и выполнять их. Северная Корея не имеет повода для провокаций, не намерена угрожать и вредить. В то же время Южная Корея должна как можно скорее избавиться от мании преследования", - сказал он.

Ким Чен Ын также обвинил США в том, что они сеют вражду между странами, разрушают основу глобального мира и стабильности.

"Восьмимесячные последствия новой американской администрации показывают, что военная угроза и враждебная политика США против нас не изменились. Напротив, формы и способы их проявления становятся хитрее. США выступают за дипломатическое взаимодействие и переговоры без предварительных условий. Но все это нацелено на то, чтобы обмануть международное сообщество и скрыть свои враждебные акты. Это является лишь продолжением враждебной политики, которую проводили предыдущие администрации США", - добавил диктатор.

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Северная Корея закрыла средства связи с Сеулом летом прошлого года. Власти КНДР заявили, что Южная Корея довела их отношения до "крайней точки". А переговоры между странами вызывают "только разочарование". Отношения между Северной и Южной Кореями ухудшились в августе. Пхеньян раскритиковал Сеул за сотрудничество с США, в частности за совместные военные учения.