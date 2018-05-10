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четверг, 10 мая 2018 12:07

Студент устроил стрельбу во время занятий и убил себя

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Автор: obozrevatel
  Студент во время занятий устроил стрельбу и затем убил себя
Студент во время занятий устроил стрельбу и затем убил себя

Сегодня, 10 мая, студент транспортного колледжа в России ранил однокурсника на занятиях, после чего совершил самоубийство.

Трагедия произошла в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Лунина, пишет tsn.

17-летний студент первого курса выстрелил в сокурсника из ружья, после чего застрелился сам.

"Пострадавший однокурсник находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки под наблюдением врачей. Его оперируют. Сейчас проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, медико-криминалистическая, баллистическая и другие", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Автор: tvk6
  Студент во время занятий устроил стрельбу и затем убил себя
Студент во время занятий устроил стрельбу и затем убил себя

Илья Иванченко принес ружье на занятия в разобранном виде. Оно лежало у него в рюкзаке за спиной. Охранника на момент нападения на посту не было.

По предварительным данным, Илья собрал ружье в туалете, после чего сразу прошел в класс и наугад выстрелил в учеников. Заряд попал в руку одному из парней - Дмитрию Болденкову. Он упал на пол. Остальные в панике бросились бежать. Двое - сразу выпрыгнули из окна. Их госпитализировали с переломами.

По предварительным данным, ружье принадлежало отцу подростка.

Следственный комитет РФ возбудил по факту нападения уголовное дело по статье "покушение на убийство, совершенное общеопасным способом".

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Студент устроил стрельбу из-за личного конфликта, заявила региональная прокуратура, пишет "Обозреватель".

"Предварительно установлено, что 16-летний ученик колледжа в помещении учебного заведения из-за личных неприязненных отношений во время урока сделал из охотничьего гладкоствольного ружья выстрел в сторону других учеников", - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковске дорожный конфликт закончился стрельбой. Травмы получили два человека, а виновник ДТП скрылся с места происшествия.

Перед аварией велосипедиста догнал и сбил автомобиль Subaru Forester.

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Дата
10
мая

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