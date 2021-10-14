Стрелец, убивший из лука пять человек, навернулся в ислам, и был радикалом

Полицейский в Конгсберга. До сих пор норвежские правоохранители не носила оружия, но теперь им ее раздадут / REUTERS

Мужчина, арестованный за смертельную стрельбу из лука в Норвегии, был обращен в ислам, и в полиции были опасения, что он подвергся радикализации.

Гражданин Дании, 37 лет, убил четырех женщин и мужчину в среду, 13 октября, в норвежском городе Конгсберг. Его арестовали и допросили в полиции. Об этом пишет ВВС.

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Начальник региональной полиции Оле Бредруп Саевруд сказал, что последний раз офицеры связывались с человеком в 2020 году. Все его жертвы в возрасте от 50 до 70 лет.

Полиция начала преследовать мужчину через 6 мин. после начала стрельбы в среду, в 18:12, но мужчина начал стрелять в полицейских, которые открыли огонь в ответ. Мужчина сбежал, и его поймали только в 18:47 – через 35 мин после начала нападения. Начальник полиции говорит, что все пять жертв, скорее всего, погибли после того, как убийца впервые столкнулся с полицией.

Сообщения об инциденте - "ужасающие", заявила премьер страны Эрна Сольберг за несколько часов до того, как покинула пост.

Мужчина начал нападение в супермаркете Coop Extra. Одним из первых раненых оказался дежурный полицейский, который в это время был в магазине.

Это нападение стало самым смертоносным в Норвегии после того, как крайне правый экстремист Андерс Брейвик убил 77 человек на острове Утойя в июле 2011 года.

Мэр Конгсберга Кари Энн Санд сказала, что это шокирующее нападение произошло в районе, где живет много людей. Она описала город как "совершенно обычное сообщество с совершенно обычными людьми". Санд сказала, что все глубоко потрясены.

У стрельца - мать-датчанка, а отец - норвежец. Этот человек прожил несколько лет в Конгсберге.

Нападение произошло в последний день правления консервативного правительства Сольберг, и в четверг дело взял под контроль новый министр юстиции под руководством левоцентристской коалиции во главе с премьером Йонасом Гар Сторе. Тот назвал нападения "ужасным и жестоким поступком".

Норвежская полиция обычно не вооружена, и после нападения всем офицерам по стране приказали носить огнестрельное оружие в качестве дополнительной меры предосторожности.

В Москве 13 октября неизвестный открыл огонь возле школы №1260. Учебное заведение окружили правоохранители. Стрелка вскоре задержали. Им оказался 17-летний Александр Соболев. Во время проверки его оружие оказалось страйкбольным. У него дома провела обыск ФСБ.