В Москве 17-летний стрелял возле школы

Фото: Telegram-канал Mash

В Москве неизвестный открыл огонь возле школы №1260. Учебное заведение окружили правоохранители.

Сначала злоумышленник долго стоял возле школы с автоматом. Потом несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. О случившемся сообщил Telegram канал Baza.

"Инцидент произошел возле школы на Юго-Западе российской столицы и спровоцировал панику. В классах забаррикадировали двери. Всех учеников школ, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, отпустили по домам", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам

Стрелка вскоре задержали. Им оказался 17-летний Александр Соболев. Во время проверки его оружие оказалось страйкбольным. Сейчас у него дома работает ФСБ.

Причины его поступка пока не разглашают.

20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей с турецкого ружья Huglu 12, которое легально приобрел в мае. В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 имеют огнестрельные ранения.