В Москве 17-летний стрелял возле школы

В Москве неизвестный открыл огонь возле школы №1260. Учебное заведение окружили правоохранители.
Сначала злоумышленник долго стоял возле школы с автоматом. Потом несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. О случившемся сообщил Telegram канал Baza.
"Инцидент произошел возле школы на Юго-Западе российской столицы и спровоцировал панику. В классах забаррикадировали двери. Всех учеников школ, рядом с которыми слышали звуки выстрелов, отпустили по домам", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России студент расстрелял однокурсников и застрелился сам
Стрелка вскоре задержали. Им оказался 17-летний Александр Соболев. Во время проверки его оружие оказалось страйкбольным. Сейчас у него дома работает ФСБ.
Причины его поступка пока не разглашают.
20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ.
Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей с турецкого ружья Huglu 12, которое легально приобрел в мае.
В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 имеют огнестрельные ранения.
Комментарии