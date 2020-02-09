Стрельба в Таиланде: новые подробности и впечатляющее количество убитых

В Таиланде в торговом центре военный убил по меньшей мере 31 человека.

10 пострадавших в тяжелом состоянии, пишет lenta.ru.

Преступник - Джакрапант Томми, профессиональный стрелок. В прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.

Джакрапант Томми похитил из своей военной базы автомобиль, оружие и патроны. Убил двух сослуживцев и командира, после чего поехал в ТЦ. Прежде чем зайти в торговый центр военный выстрелил в здание из ручного гранатомета. Взрывом были убиты и ранены несколько человек. Также на первом этаже магазина начался пожар.

Автор: Джакрапант Томма

Перед стрельбой в Terminal 21 он опубликовал фото с оружием. Начало расстрела транслировал онлайн на своей странице в Facebook. Его страницу сразу же заблокировали.

Правоохранители доставили в ТЦ мать военного, надеясь, что она уговорит его сдаться.

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В результате силовики начали штурм здания и вывели часть посетителей. Всего с Terminal 21 силовики вывели более тысячи человек.

Автор: Люди прячутся в ТЦ

Стрелка долгое время не могли найти, обыскав при этом четыре этажа здания.

Впоследствии он вступил в перестрелку со спецназом, убил одного спецназовца, еще одного ранил, а сам убежал. Ему удалось покинуть здание торгового центра.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 февраля, в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда военнослужащий открыл стрельбу по людям возле торгового центра Terminal 21, а затем и в середине ТЦ. Многих взял в заложники.