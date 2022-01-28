Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон

Представитель президента Кыргызстана в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и пограничный представитель Киялбек Толонбаев встретились с губернатором Согдийской области Таджикистана.
Стороны договорились о полном прекращении огня на границе, пишет 24.kg.
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Также в ходе переговоров договорились о:
- открытие движения по автодороге Баткен - Исфан;
- отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутым к границе, в местах постоянной дислокации;
- совместном патрулирование сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана пограничных районов с целью недопущения конфликтов.
Кыргызстан и Таджикистан имеют границу протяженностью 970 км. Из них согласовано 519 км, остальные считаются спорными.
Конфликт между странами 27 января вспыхнул с новой силой, началась перестрелка между пограничниками двух стран. Инцидент произошел в местностях Торт-Кочо и Чир-Добо на киргизско-таджикской границе.
Трое военных Таджикистана получили ранения. Позже власти Таджикистана сообщили, что в результате стрельбы пострадали шесть их граждан.
По информации ASIA-Plus, один человек погиб во время конфликта: снаряд, выпущенный с киргизской стороны, попал в его дом. Отмечается, что в ходе конфликта были ранены 13 граждан Таджикистана, из них - 11 военных.
В Минздраве Кыргызстана рассказали, что во время стрельбы пострадали четверо их военных. Впоследствии поступили сообщения еще о четырех пострадавших со стороны Кыргызстана. В общей сложности ранены семь киргизских военных.
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