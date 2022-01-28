Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 3285
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 603
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 351
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 855
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2700
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1062
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 981
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1143
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 2340
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
3
7
5
12
10
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Украинские военные уничтожили с неба базу боевиков
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Во Франции объявили общенациональную забастовку
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Первый за 29 лет снегопад в Анталии заблокировал на трассе сотни авто
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Стамбул продолжает страдать от мощных снегопадов: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
Мощные снегопады парализовали Стамбул: фото и видео
Видео
Все видео
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
В зоопарке умер самый старый в мире самец гориллы
CNN назвал Харьков "российским городом"
CNN назвал Харьков "российским городом"
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Пингвин снял на видео свою подводную охоту
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3690
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1494
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6408
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 135
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 06:39

Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон

  Комментировать
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
По информации СМИ, в ходе перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана один человек погиб, несколько ранены. Фото: Reuters

Представитель президента Кыргызстана в Баткенской области Абдикарим Алимбаев и пограничный представитель Киялбек Толонбаев встретились с губернатором Согдийской области Таджикистана.

Стороны договорились о полном прекращении огня на границе, пишет 24.kg.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники США пулями останавливали 18 мигрантов из РФ

Также в ходе переговоров договорились о:

- открытие движения по автодороге Баткен - Исфан;
- отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутым к границе, в местах постоянной дислокации;
- совместном патрулирование сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана пограничных районов с целью недопущения конфликтов.

Кыргызстан и Таджикистан имеют границу протяженностью 970 км. Из них согласовано 519 км, остальные считаются спорными.

Конфликт между странами 27 января вспыхнул с новой силой, началась перестрелка между пограничниками двух стран. Инцидент произошел в местностях Торт-Кочо и Чир-Добо на киргизско-таджикской границе.

Трое военных Таджикистана получили ранения. Позже власти Таджикистана сообщили, что в результате стрельбы пострадали шесть их граждан.

По информации ASIA-Plus, один человек погиб во время конфликта: снаряд, выпущенный с киргизской стороны, попал в его дом. Отмечается, что в ходе конфликта были ранены 13 граждан Таджикистана, из них - 11 военных.

В Минздраве Кыргызстана рассказали, что во время стрельбы пострадали четверо их военных. Впоследствии поступили сообщения еще о четырех пострадавших со стороны Кыргызстана. В общей сложности ранены семь киргизских военных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 14005
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 12177
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 2 Просмотров: 11322
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 9954
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
 Просмотров: 9018
Мир
Понятию "сфер влияния" нет места в XXI веке. Евросоюз призвал Россию к диалогу
Понятию "сфер влияния" нет места в XXI веке. Евросоюз призвал Россию к диалогу Просмотров: 117
США перебросят в Европу элитный десант
США перебросят в Европу элитный десант Просмотров: 144
Сенатор сообщил, когда рассмотрят введение новых санкций против России
Сенатор сообщил, когда рассмотрят введение новых санкций против России Просмотров: 81
Еврокомиссия не исключает остановку "Северного потока-2" и отключение России от SWIFT
Еврокомиссия не исключает остановку "Северного потока-2" и отключение России от SWIFT Просмотров: 90
"Не время ждать и смотреть". США созывают заседание Совбеза ООН
"Не время ждать и смотреть". США созывают заседание Совбеза ООН Просмотров: 495
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
4
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Голосов: 893
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть