Страны ЕС призывают не сокращать карантин

Сроки карантина сокращать европейским странам не стоит. Фото: pixabay

14-дневный карантин для людей, страдающих коронавирусом, правительства стран ЕС не должны сокращать.

Уровень распространения инфекции в Европе приближается к показателям марта, когда вспышка начала свою пиковую фазу, об этом заявила глава Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон, передает Euractiv.

"Вирус не спал все лето. Он не ушел в отпуск. Мы почти вернулись к цифрам, которые видели в марте ", - сказала Аммон.

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По ее словам, данные на этой неделе показали, что в Европе было 46 случаев на 100 тыс. человек. Аммон выступала в комитете Европейского парламента, отвечающего за охрану здоровья (ENVI). Согласно данным ECDC, в марте в Европе число случаев инфекции начало неуклонно расти, достигнув к концу месяца примерно 40 на 100 тыс. человек, а к концу апреля - до 70 на 100 тыс. человек. Нынешнее возрастание частично связано с увеличением количества проверок.

Новые случаи касаются, в основном, молодых людей, что привело к стабилизации количества госпитализаций. Однако оно возрастает, что свидетельствует и о всплеске случаев заболевания среди пожилых людей. Аммон предупредила, что в 3-4% случаев проявления инфекции возникают только через 14 дней, что сейчас является стандартом продолжительности карантина.

Аммон добавила, что колебания количества случаев Covid-19 будут продолжаться до тех пор, пока не будет вакцины, и степень текущего роста будет зависеть от "скорости и тщательности" контрмер. Повторное открытие школ в сентябре не обязательно связано с повышенным риском передачи инфекции, поскольку в странах Европы, которые уже открыли их весной, не наблюдалось всплесков заболеваемости.

Правительство Польши изменило правила отбывания обязательной обсервации для трудовых мигрантов. Это касается и украинцев.Теперь вместо двухнедельного карантина после въезда в Польшу достаточно отбыть всего 10 дней, говорится в распоряжении министра здравоохранения Польши, которое опубликовал портал "Я в Польше". С 2 сентября после заезда на территорию Польши в изоляции надо пробыть 10 дней.