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четверг, 03 сентября 2020 05:44

Заробитчанам в Польше изменили правила карантина

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Заробитчанам в Польше изменили правила карантина
Украинским заробитчанам изменили условия карантина. Фото: Радио Свобода

Правительство Польши изменило правила отбывания обязательной обсервации для трудовых мигрантов. Это касается и украинцев.

Теперь вместо двухнедельного карантина после въезда в Польшу достаточно отбыть всего 10 дней, говорится в распоряжении министра здравоохранения Польши, которое опубликовал портал "Я в Польше".

С 2 сентября после заезда на территорию Польши в изоляции надо пробыть лишь 10 дней.

С 14 до 10 суток сократили продолжительность изоляции и для людей, у которых был диагностирован коронавирус.

Трудовые мигранты в Польше, которые отбудут карантин, отныне не обязаны делать ПЦР-тест на коронавирус. Конечно, это если после 10-дневной обсервации у человека нет симптомов Covid-19 (температуры или респираторных признаков заболевания).

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Напомним, Польша запретила полеты из 46 стран. В этот список вошли Франция и Испания, Украина в нем нет.

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