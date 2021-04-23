Страны Балтии, Польша и Словакия солидарно с Чехией высылают российских дипломатов

Посольство Чехии в Москве / МИД Чехии

Литва, Латвия и Эстония 23 апреля объявил российских дипломатов в своих странах персонами нон грата в знак солидарности с Чехией. Об этом говорится в заявлении министерств балтийских стран.

Решение приняли в знак солидарности с Чехией за незаконную деятельность российских спецслужб в этой стране, а также после оценки работы дипломатов посольств России и выявленных нарушений. Об этом пишет "Европейская правда".

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"23 апреля 2021 глава МИД Эдгар Ринкевичс решил объявить одного дипломата посольства России в Латвии нежелательным лицом", - заявили в МИД Латвии.

МИД Литвы решило выслать двух сотрудников посольства в Вильнюсе, потому что они осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Им дали семь дней, чтобы покинуть Литву. В МИД страны добавили, что решение приняли в тесной координации с латвийскими и эстонскими партнерами.

Посольство Литвы в Москве также выразило готовность помочь посольству Чехии в РФ выполнять работу, которая нарушена из-за приказа Москвы резко сократить штат чешской дипмиссии.

Эстония тоже решила выслать одного работника российского посольства, занимался шпионской деятельностью.

"Эстония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией из-за взрывов 2014 года у Врбетице. Такая деятельность России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность. Она неприемлема", - говорится в заявлении министерства.

В России готовят ответ балтийским странам из-за выдворения работников своей дипломатической миссии. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она посоветовала балтийским дипломатам "начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи".

Чехия обвинила Россию в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах оружия в Чехии, что привело к разрушениям и гибели двух местных жителей. Поэтому Прага решила выслать 18 российских дипломатов, занимались шпионажем. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. На это Прага решила сравнить количество работников российского посольства в Праге с количеством чешского в Москве, что означает высылку еще около 70 сотрудников российского диппредставительства. Россия до конца мая вывезти своих работников и дипломатов из Праги.

Трех российских дипломатов выслали из Польши из-за нарушения ими условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Польше. В знак солидарности с Чехией Словакия также решила выслать трех российских дипломатов.

Россия в ответ объявила персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Польши в России. Относительно Словакии в МИД России заявили о глубоком разочаровании из-за решения Братиславы. А Захарова добавила, что ответ Москвы не заставит себя долго ждать.

Как пишет "Слово и дело", в этом году также Швеция и Германия выслали по трое работников российских посольств домой. А Украина объявила персоной нон грата одного из советников посольства России в Киеве, как зеркальную действие на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Албания выслала из страны работника российского посольства из-за систематического нарушения карантина. По обвинению в шпионаже несколько российских дипломатов покинули Италию и Болгарию.