Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 14-21 сентября в мировых средствах массовой информации об Украине и события вокруг нее.

"30 лет перипетий в Украине", Forsal, Польша

"Имеем то, что имеем" - эти слова первого украинского президента Леонида Кравчука в 1990-х прекрасно описывают ситуацию, в которой оказалась Украина и ее экономика после 30 лет независимости.

Покупательная способность украинцев в четыре раза ниже, чем у поляка

Осенью прошлого года правительство Украины опубликовал экономический аудит. В 1991-м страна с $3600 ВВП на душу населения занимала 60-е место в мире, что было средним показателем для стран Центральной и Восточной Европы. В 2019 году этот показатель был $3225. В то же время ВВП Польши на душу населения вырос за тот же период с $5511 до $17387. Реальный ВВП Украины сегодня ниже, чем в 1991-м, а покупательная способность украинцев в четыре раза ниже, чем у поляков.

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Ожидания на старте были огромными. И не безосновательными. В начале 1990-х страна имела комплекс промышленных предприятий, производящих широкий спектр потребительских товаров. Но для руководителей компаний новая реальность оказалась слишком сложной. Дерегулирование денежного обращения привело к распространению бартера. Рабочим, которым везло производить товары народного потребления, все чаще "платили" продукцией предприятия. Те, кому не повезло, приходили на работу в надежде получить зарплату в будущем и почти за бесценок продавали, что могли, чтобы прокормить семьи. Вместо стремительного развития Украины преодолела стремительную гиперинфляцию, которая в 1993 году достигла астрономических 10155%. Проворнее искали выхода за границей, заполняя и польские базары. Продавали все, что могли. Символом времени стала сумка-кравчучка.

Одним из первых ключевых экономических решений молодого государства была приватизация госпредприятий. То, как это сделали, до сих пор болезненно сказывается. В 1992-1994 годах государство продало 9,4 тыс. предприятий и отдала еще 6,7 тыс. в обмен на приватизационные сертификаты. Большинство компаний отдали за бесценок. Государственная собственность попала в руки людей, которые не умели ею рационально пользоваться. Ее распределили в интересах сильнейших - партийной, управленческой, региональной и союзной элиты. Государство ничего не получало, интересы бюджета при стихийной приватизации не учитывались.

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Украину спасла от полной катастрофы либерализация экономики. В 2005 году она оправилась от гигантских потерь 1990-х и достигла $86 млрд, превысив стартовый уровень 1992 года. В 2006-м валовой внутренний продукт составил $107,6 млрд. В 2008-м - $180 млрд.

Когда власть перешла к президенту Виктору Януковичу, начали тотальную атаку на предпринимателей. Шок заставил бизнес поддержать протесты 2014 года.

Российская агрессия, оккупация Крыма и война в Донбассе привели к тому, что в 2014-2015 годах ВВП сократился более чем наполовину и составил всего $81 млрд. Период после 2014 года - время экономических реформ, которые проводят под эгидой Международного валютного фонда.

Около трех миллионов украинский ищут лучшей доли за рубежом

ВВП Украины в 2020 году достиг $155,6 млрд. От украинских трудовых мигрантов пришло $12,1 млрд, то есть около 8%. Около трех миллионов украинцев ищут лучшей доли за рубежом.

Темпы роста украинской экономики вдвое ниже среднемировых за последние 30 лет. Вклад Украины в мировую экономику упал за 30 лет с 0,003% до 0,0018%. Если страна не проснется и продолжит идти по этой долине еще 30 лет, то ее обгонят большинство стран Африки.

"Путин обвел немцев вокруг пальца", Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия

20 лет назад Владимир Путин произнес в Берлине речь, которая до сих пор очень популярную среди немцев. Через две недели после терактов в США 11 сентября 2001 года он поднялся на трибуну Бундестага. Заявил, что Европа может стать мощным и независимым центром мировой политики, только если объединит силы с Россией. Он критиковал то, что решения в Европе принимают без Москвы, хотя Холодная война закончилась. Выступление было успехом с российской точки зрения. Немецкие медиа поразили слова российского лидера.

Путин производил впечатление израненного медведя, который хочет почета для своей страны

Путин тогда отмежевался от "тоталитарной сталинской идеологии" и критиковал СССР за Берлинскую стену как символ разделения Европы. Он производил впечатления не советского бетонного человека, а израненного медведя, который хочет почета для своей страны. Кроме того, предлагал помощь в борьбе с терроризмом и даже согласился с американским присутствием в регионе, который Россия раньше считала сферой своего влияния.

Однако о политике следует судить не по словам, а по делам. Путин ожидал, что Запад примет его действия в Чечне в обмен на поддержку в борьбе с терроризмом. Он также добивался участия России в принятии решений в мировой политике, заигрывая с возможным участием России в НАТО.

Когда затонула атомная подводная лодка "Курск", отверг предложения Великобритании и Норвегии о помощи. Хотя это повысило бы шансы на спасение экипажа

Однако уже тогда было ясно, что слова его не искренние. Когда в августе 2000 года затонула атомная подводная лодка "Курск", Путин отверг предложения Великобритании и Норвегии о помощи, хотя это увеличивает шансы на спасение экипажа. Его девизом стало: "Россия должна снова стать сверхдержавой". Затем Путин ликвидировал в России независимые СМИ, приказывал убивать политических оппонентов, вторгся в Грузию и Украину. Не помогло даже то, что под влиянием Берлина и Парижа, Тбилиси и Киев не приняли в НАТО.

Тбилиси и Киев не приняли в НАТО под влиянием Берлина и Парижа

Обвинения Путина против Запада в "провоцировании цветных революций" в бывших советских республиках - результат его разочарование потерей влияния и веса Москвы. Путин считает ответственным за внутренние проблемы и ошибки своей страны внешние силы. Он руководит Россией все более авторитарно. Поэтому ему все труднее находить партнеров среди европейских центристских партий.

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Разрыв между политической системой в России и западными демократиями стал слишком большим, чтобы Россия могла сотрудничать с немецкими центристскими силами. Вот почему Путин ставит на крайние партии, особенно на "Альтернативу для Германии", политиков которой с честью принимают в Москве.

"Тысячи людей прошли маршем за права ЛГБТ в Киеве", Reuters, Великобритания

Около 7 тыс. человек мирно прошли украинской столицей в воскресенье, 19 сентября, в рамках ежегодного гей-парада. 2019-го "Марш равенства" посетили 8 тыс. человек – самое большое количество с момента начала события 10 лет назад. В прошлом году прайд отменили из-за пандемии.

Автор: Reuters Участники марша за права ЛГБТ «Киев прайд»

Участников марша окружила полиция. Вблизи собрались несколько сотен противников мероприятия - религиозных и националистических групп, однако насилия не было. Среди участников были британские и американские дипломаты. Также - украинские военные нетрадиционной ориентации.

47% украинцев негативно относятся к представителям ЛГБТ

47% украинцев негативно относятся к представителям ЛГБТ, согласно опубликованному в августе опроса социологической группы "Рейтинг".

"В армии еще есть проблемы с равноправием. Правила службы не позволяют нам раскрывать настоящие имена. Это второй раз приходим на марш, чтобы открыто сказать: в армии и других не связанных с ЛГБТ-движением организациях также есть ЛГБТ-люди", - говорит военная Анастасия, которая воевала на Донбассе.

Киев усилил поддержку прав ЛГБТ, с тех пор как прозападные политики пришли к власти в 2014-м. В 2015 году украинский парламент принял закон, запрещающий дискриминацию на работе. Украинское законодательство пока не позволяет браки или усыновления детей однополым парам.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова написала в Facebook, что Конституция признает всех людей "равными в правах с рождения, независимо от каких-либо характеристик, включая сексуальную ориентацию и гендерную принадлежность". И призвала граждан быть терпимыми друг к другу и воздерживаться от проявлений дискриминации.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua давала интервью главы украинского МИД Дмитрия Кулебы британской The Independent, мнение американской Atlantic Council, почему Украина должна присоединиться к НАТО, и статью в польской газете Kurier Lubelski о репрессиях против крымских татар, которые не замечают на Западе.