Страна решила отказаться от русского языка

Языковой вопрос киргизы нарушили в рамках общественного обсуждения проекту закона о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Фото: pixabay

В рамках процесса доработки проекта конституционной реформы в Кыргызстане предложили отменить официальный статус русского языка, который закреплен в конституции страны.

Такое предложение внес член конституционного совещания Садирдин Торалиев, сообщает агентство 24kg.

"Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение - оставить государственным языком только киргизский язык. Остальные мы будем развивать другими законами ", - сказал Торалиев.

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По его словам, киргизы живут с русским языком "как привязана собака" из-за ее официального статуса, поэтому молодежь перестала разговаривать на киргизском языке.

"Почему не учат киргизский? Потому что нет потребности. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и говорить на киргизском ", - резюмировал Торалиев.

Языковой вопрос киргизы нарушили в рамках общественного обсуждения проекта закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию. Парламент предложил переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента с 120 до 90.

Запорожский окружной административный суд отменил решение горсовета 2006 года о предоставлении русскому языку статуса регионального. Иск инициировал депутат Запорожского горсовета Андрей Согорин. 4 ноября его представитель в суде получил полный текст судебного решения.