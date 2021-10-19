Штраф или арест: в Китае за плохое поведение детей хотят наказывать родителей

Взрослые должны выделить достаточно времени для отдыха и физических упражнений. Фото: pixabay.com

В Китае планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий наказание родителей за преступления и плохое поведение их детей.

Если ребенок прогуляет учебу, его родителей могут оштрафовать на $156 или арестовать на пять суток, пишет Insider.

"Родителям или опекунам также смогут вынести выговор или обязать пройти обучение по семейному образованию. Если взрослые не исправят поведение ребенка, об этом сообщат работодателям, которые снова должны отправить родителей на обучение. Отсутствие или ненадлежащее семейное воспитание является главной причиной, почему дети ведут себя плохо", - заявил представитель комиссии по вопросам законодательства Занг Твейвей.

В законопроекте "О содействии семейному образованию" говорится, что родители несут ответственность за то, чтобы научить своих детей любить коммунистическую партию, нацию, людей и социализм, быть экономными и "уважать людей преклонного возраста". В то же время взрослые должны выделять детям достаточно времени для отдыха и физических упражнений.

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В Китае детям до 18 лет законом запретили играть в онлайн-видеоигры чаще трех раз в неделю. Продолжительность каждого игрового сеанса не должна превышать 60 мин. Дети и подростки смогут играть в видеоигры только по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 до 21:00 по местному времени. Правила касаются любых устройств, в том числе мобильных телефонов.