Шторм унес жизни трех детей

Тропический шторм разыгрался в Карибском море. Фото: Reuters

Шторм "Лаура" бушевал в Карибском море. Погибли не меньше 13 человек.

Только на Гаити погибли по меньшей мере девять человек в результате непогоды. Еще двух разыскивают. В соседней Доминиканской Республике уже известно о не менее 4 жертв. Среди погибших трое детей, сообщает Miami Herald.

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Местные власти уже эвакуировали более 1050 человек. Часть страны осталась без электроснабжения. В странах, где шторм уже прошел, повреждены дома и инфраструктура.

Ожидается, что тропический шторм "Марко" обрушится на побережье Луизианы 24 августа. За ним следует шторм "Лаура", который сейчас находится над Доминиканой. По прогнозам, "Лаура" пройдет через карибский остров Эспаньола и Кубу и, усилившись до урагана, обрушится на побережье Мексиканского залива 27 августа.