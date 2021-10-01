Стало известно, летел ли Саакашвили в Грузию из аэропорта "Борисполь"

Третий президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в течение последних дней не покидал территорию Украины через международный аэропорт "Борисполь".

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на анонимные источники.

"Из "Борисполя" Саакашвили не вылетал", - сказали собеседники.

Вероятно, политик мог добраться до Грузии по морю. Несмотря на шторм, порт Батуми накануне принял два грузовых судна из Румынии и Украины. Был ли на одном из них Саакашвили, неизвестно, пишет "Спутник Грузия".

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1 октября Михаил Саакашвили обнародовал видео, в котором заявил, что находится в грузинском портовом городе Батуми.

МВД Грузии сообщило, что границу Саакашвили не пересекал.

Однако приближенные к политику лица подтверждают, что Саакашвили в Грузии. В частности, пресс-секретарь Дарья Чиж и глава украинского офиса простых решений и результатов Мария Барабаш. По информации последней, Саакашвили покинул Киев прошлой ночью.

Возвращение на родину Саакашвили после восьми лет эмиграции связано с выборами в местные органы власти 2 октября. Политик призвал сторонников вместе с ним отправиться в Тбилиси, а 3 октября, после выборов, выйти на акции протеста.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на днях заявил, что Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну. В январе 2018-го суд Грузии заочно приговорил Саакашвили к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.