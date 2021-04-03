Стало известно, кто протаранил полицейских у Капитолия: фото нападавшего

Стало известно, кто протаранил автомобилем полицейских у Капитолия в Вашингтоне.

Это - 25-летний Ноа Грин. Он житель Индианы, сообщают CNN, BBC News и NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне нападения в социальных сетях он писал, что недавно освободился и отправляется в "духовное путешествие". Он добавил, что страдал от последствий необдуманного употребления наркотиков.

Автор: twitter.com/krisvancleave Нападавшим, который протаранил автомобилем полицейских у Капитолия в Вашингтоне, оказался 25-летний Ноа Грин. Он - житель Индианы

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Американец много писал о деятельности националистической религиозной организации "Нация ислама".

Сейчас его страницы удалены Facebook "политикой относительно опасных лиц и организаций".

2 апреля неизвестный на авто протаранил заграждение у комплекса Капитолия, наехал на двух полицейских. После чего злоумышленник вышел из машины и начал бросаться с ножом на правоохранителей. Один полицейский погиб, еще один находится в больнице.