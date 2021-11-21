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воскресенье, 21 ноября 2021 05:38

Стало известно, когда завершится боевая миссия США в Ираке

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Стало известно, когда завершится боевая миссия США в Ираке
Вашингтон будет продолжать выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства. Фото: Reuters

США завершат боевую миссию в Ираке до конца 2021 года и покинут страну в соответствии с договоренностями. Об этом 20 ноября сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби по итогам встречи главы Минобороны США Ллойда Остина с иракским коллегой Джумой Инадом в Бахрейне во время ежегодного Манамского диалога.

Остин подтвердил важность стратегического партнерства США и Ирака и подчеркнул неизменную приверженность Вашингтона миссии по уничтожению террористической организации ИГИЛ.

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В пресс-релизе говорится, что глава Пентагона подтвердил, что США остаются в арабской стране по приглашению правительства для поддержки сил безопасности Ирака и помощи в борьбе с ИГИЛ.

По его словам, Вашингтон будет продолжать выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства. В том числе, Остин пообещал, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи.

По словам Кирби, дальнейший этап военной миссии США будет заключаться в консультировании, помощи и обмене разведданными с иракскими военными.

31 августа Министерство обороны США объявило о завершении своей операции по эвакуации из Афганистана граждан США и афганцев и вывода своих военных из страны.

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