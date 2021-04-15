Стало известно, когда откроется Нотр-Дам де Пари, который дотла сгорел 2 года назад

Нотр-Дам де Пари может открыться в 2024 году. Фото: Reuters

Собор Парижской Богоматери может открыться в 2024 году. На его восстановление после пожара собрали более €830 млн.

Об этом заявила министерка культуры Франции Розлин Башло во время слушания в Сенате, пишет France 24.

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"Я могу заверить вас, что в 2024 году собор Парижской Богоматери будет снова открыт. Объем средств, собранный на данный момент, позволяет нам спокойно говорить об успешном завершении восстановления. Речь идет о €830 миллионах - это беспрецедентная сумма, и я, очевидно, являюсь гарантом правильного и прозрачного расходования средств", - отметила Башло.

По ее словам, работы по безопасности конструкций завершатся этим летом. После этого будет продолжаться процесс реставрации.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери, Нотр-Дам де Пари, произошел крупный пожар. Огонь бушевал более 15 ч. В результате пожара в соборе обрушилась крыша и шпиль.