Стало известно, что Елизавета II думает о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II прокомментировала скандальное интервью внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри.
Подробностями поделилось Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.
По словам приближенного к королеве источника, она не злится на внука и его жену. Утверждается, что Елизавета II опечалена тем, что пара рассказывала о королевской семье в интервью, в частности о расизме.
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"Она не злится, ей просто грустно. Королевская семья всегда переживала за принца Гарри, королева считала своим долгом заботиться о нем", - прокомментировал источник.
Елизавета II и ее супруг Филипп были рады, что Гарри начал встречаться с Меган, поэтому "стали меньше переживать за принца, он был счастлив".
На экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявления и истинных причинах ухода от британской монархии.
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