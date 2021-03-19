Стало известно, что Елизавета II думает о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

Елизавета II расстроена из-за интервью внука принца Гарри и его жены Меган Маркл. Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II прокомментировала скандальное интервью внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которое они дали Опре Уинфри.

Подробностями поделилось Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец.

По словам приближенного к королеве источника, она не злится на внука и его жену. Утверждается, что Елизавета II опечалена тем, что пара рассказывала о королевской семье в интервью, в частности о расизме.

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"Она не злится, ей просто грустно. Королевская семья всегда переживала за принца Гарри, королева считала своим долгом заботиться о нем", - прокомментировал источник.

Елизавета II и ее супруг Филипп были рады, что Гарри начал встречаться с Меган, поэтому "стали меньше переживать за принца, он был счастлив".

На экраны вышло сенсационное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри. Супруги впервые рассказали о конфликтах в королевской семье, расистских проявления и истинных причинах ухода от британской монархии.