Стали известны лидеры президентской гонки в Польше

Выборы президента Польши должны состояться весной. Фото - Слово и Дело

Президент Польши Анджей Дуда опережает своих оппонентов в предвыборной гонке на пост главы государства.

В то же время во втором туре его преимущество может быть минимальным, говорится в опросе центра IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Согласно исследованию, проведенному в начале февраля, за Дуду в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 43,7% опрошенных. Кандидат от правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) почти на 15% опережает кандидатку от либеральной Гражданской коалиции (KO) Малгожату Кидаву-Блонскую (29,2%).

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За независимого кандидата, бывшего журналиста Шимона Головню готовы проголосовать 8,1% респондентов, за представителя левых сил, евродепутата Роберта Бедроня - 6,9%, за лидера консервативной Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша - 4%, а за кандидата от националистической "конфедерации" Кшиштофа Босака - 3,8% опрошенных.

В то же время во втором туре выборов Дуда опережает всех кандидатов, набирая около 50% голосов. Как отмечают эксперты IBRiS, Дуда имеет преимущество над оппонентами во втором туре, но она незначительно. Следовательно, конечный результат выборов пока сложно предсказать.

Выборы президента Польши должны состояться весной. Первый тур президентских выборов запланирован на 10 мая, а вероятный второй тур - 24 мая.