Стали известны лидеры президентской гонки в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 270
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1035
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2268
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 621
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2997
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2403
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1197
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3141
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4843
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 657
Фото
Все фото
6
12
14
10
7
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
Продемонстрировал крепкую задницу - опубликовали фото ареста преемника Гитлера
&quot;Оскар-2020&quot;: самые яркие образы красной дорожки
"Оскар-2020": самые яркие образы красной дорожки
Мощное наводнение унесло жизнь человека
Мощное наводнение унесло жизнь человека
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа
Как в Венеции готовятся к карнавалу - яркие фото
Как в Венеции готовятся к карнавалу - яркие фото
Видео
Все видео
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Запустили фейерверк весом более тонны: впечатляющее видео
Запустили фейерверк весом более тонны: впечатляющее видео
В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео
В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
Трамп намекнул, что хочет править США вечно. Как и Путин в России
Трамп намекнул, что хочет править США вечно. Как и Путин в России
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 909
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1656
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1008
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3510
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1242
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
вторник, 11 февраля 2020 08:04

Стали известны лидеры президентской гонки в Польше

  Комментировать
Стали известны лидеры президентской гонки в Польше
Выборы президента Польши должны состояться весной. Фото - Слово и Дело

Президент Польши Анджей Дуда опережает своих оппонентов в предвыборной гонке на пост главы государства.

В то же время во втором туре его преимущество может быть минимальным, говорится в опросе центра IBRiS для издания Rzeczpospolita.

Согласно исследованию, проведенному в начале февраля, за Дуду в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 43,7% опрошенных. Кандидат от правящей в Польше партии "Право и Справедливость" (PiS) почти на 15% опережает кандидатку от либеральной Гражданской коалиции (KO) Малгожату Кидаву-Блонскую (29,2%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина должна стать частью ЕС - Дуда

За независимого кандидата, бывшего журналиста Шимона Головню готовы проголосовать 8,1% респондентов, за представителя левых сил, евродепутата Роберта Бедроня - 6,9%, за лидера консервативной Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша - 4%, а за кандидата от националистической "конфедерации" Кшиштофа Босака - 3,8% опрошенных.

В то же время во втором туре выборов Дуда опережает всех кандидатов, набирая около 50% голосов. Как отмечают эксперты IBRiS, Дуда имеет преимущество над оппонентами во втором туре, но она незначительно. Следовательно, конечный результат выборов пока сложно предсказать.

Выборы президента Польши должны состояться весной. Первый тур президентских выборов запланирован на 10 мая, а вероятный второй тур - 24 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стали известны лидеры президентской гонки в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Ватикану предоставили суверенитет

Коровы помогают лечить диабет

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 22087
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 18352
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 16299
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 3 Просмотров: 13698
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 13257
Мир
Коронавирус за сутки убил еще 103 человека
Коронавирус за сутки убил еще 103 человека Просмотров: 306
В Китай прибыла группа экспертов ВОЗ со спецзаданием
В Китай прибыла группа экспертов ВОЗ со спецзаданием Просмотров: 369
Ученые рассказали о новом пути передачи коронавируса
Ученые рассказали о новом пути передачи коронавируса Просмотров: 1683
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
 Просмотров: 1206
Поддержать расширение власти Путина готовы более половины россиян
Поддержать расширение власти Путина готовы более половины россиян 1 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
6
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
4
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
3
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
1
Украина может инициировать удар по "русскому миру" - правозащитник
Голосов: 58
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua