Стали известны детали, о чем Обама говорил в интервью принцу Гарри

Обама и принц Гарри давно дружат. Бывший президент США признался: сам был бы не против опросить своего друга. Фото: NBC

В сентябре 2017 года во время "Игорь непокоренных" в Канаде принц Гарри взял интервью у бывшего президента США Барака Обамы для программы Today. Это было первое интервью, опубликованное с тех пор, как Обама покинул Белый дом.

Сокращенная версия разговора вышла в эфир 27 декабря в эфире британской радиостанции BBC Radio 4. Полная версия доступна в интернете в формате подкаста. Мужчины говорили о жизни после Белого дома, угрозу от социальных сетей и работу с активной молодежью.

Интернет создает у людей искаженное представление о сложных проблемах, заявил Обама в своем первом интервью, которое дал не на посту президента.

Разные люди получают различную информацию и у каждого формируется своя реальность. Люди могут замыкаться в коконе своих предубеждений.

Обама уверяет: технологии должны способствовать появлению различных взглядов, а не "балканизации" общества (имеется в виду конфликт на Балканском полуострове, когда после распада Югославии мелкие страны вступили в затяжной конфликт из-за религиозные и этнические противоречия - Gazeta.ua).

Для участников онлайн-сообществ важно выходить из интернета и встречаться "вживую", например в пабах, считает бывший глава Америки.

"В интернете все имеет упрощенный вид. Когда вы встречаетесь с людьми лицом к лицу, все кажется куда сложнее ", - добавил Обама.

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Его беспокоит то, как политики себя ведут в социальных сетях. Он считает, что они должны быть особенно осмотрительны, публикуя те или иные высказывания.

Ни Обама, ни принц Гарри напрямую не упомянули в этом контексте имени Дональда Трампа, но из разговора было понятно - имеют в виду именно его и критикуют Трампа за чрезмерную горячность в Twitter.

Обама признался: когда передавал управление страной, то ощущение удовлетворения было смешано с пониманием того, сколько не успел сделать. Больше всего волновался - куда Америка будет двигаться дальше.

"Во время инаугурации (Трампа - Gazeta.ua) я сидел напротив Мишель и первое, что пришло мне в голову - какой я благодарен, что она прошла весь этот путь вместе со мной", - вспомнил бывший президент Америки.

"Меня продолжает беспокоить, обеспечивает ли США и мир в целом детей достойным образованием. Могут ли трудолюбивые люди найти работу, где зарплаты им хватит на жизнь. Сохраним ли мы впечатляющие ресурсы нашей планеты для будущих поколений ", - рассказал Обама.

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Бывший президент отметил, что выборы 2007-2008 годов, где он одержал победу, прошли при поддержке большого количества 20-летних неравнодушных волонтеров. Принц Гарри отметил, что люди зря критикуют поколения конца 80-х - начале 90-х за их самовлюбленность и эгоизм.

После интервью принц Гарри поделился впечатлениями с журналистами. Отметил, что получил очень ценный опыт. Признался - Обама сам хотел взять у него интервью.

"Все эти темы очень важны. Мы должны обдумать их и обсуждать их ", - сказал Гарри.

На вопрос журналистов, пригласит Гарри Обаму на свадьбу, принц рассмеялся. "Ну, я не знаю. Мы еще не обсуждали список приглашенных вместе. Поэтому, кто знает, пригласят его или нет. Не хочу испортить сюрприз ", - ответил он.

Обама и принц Гарри дружат длительное время. Потомок британской короны посещал Белый дом, когда его возглавлял Обама, а бывший президент останавливался в Кенсингтонськом дворце во время тура по Европе в мае.