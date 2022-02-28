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Спецтема: Напад Росії на Україну

США заявили, что будут противостоять ядерным угрозам Путина

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США заявили, что будут противостоять ядерным угрозам Путина
В США отмечают, что Путин искусственными угрозами оправдывает свою агрессию. Фото: whitehouse.gov

В США заявили, что президент России Владимир Путин создает угрозу, чтобы оправдывать свою агрессию.

Об этом сообщает АВС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Так, Псаки прокомментировала решение президента Путина перевести силы ядерного сдерживания его страны в состояние повышенной готовности.

"Это действительно модель, которую мы видели от президента Путина в ходе этого конфликта, создающего угрозы, которых не существует, чтобы оправдать дальнейшую агрессию. Мы будем противостоять этому", - подчеркнула спикер.

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Она подчеркнула, что Россия никогда не была под угрозой Украины.

"Никакого момента Россия не была под угрозой со стороны НАТО, Россия не была под угрозой со стороны Украины", - заявила Псаки.

Она сообщила, что в настоящее время США рассматривают энергетические санкции против России. Их согласуют, когда минимизируют влияние на мировой рынок.

Президент страны-агрессора Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генерального штаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Путин заявил, что "западные страны совершают не только недружественные действия" в отношении РФ в экономической сфере. Российские СМИ "Новая газета" и "Дождь" сообщают, что это, в частности, может означать использование ядерного оружия.

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