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вторник, 19 января 2021 04:44

США запретили покупку беспилотников из России и Китая

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США запретили покупку беспилотников из России и Китая
Трамп запретил покупку беспилотников. Фото: Reuters

Дональд Трамп подписал указ, запрещающий приобретение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и компонентов к ним у стран-противников Соединенных Штатов, включая Россию.

"Зависимость от БПЛА и компонентов, производимых нашими противниками, угрожает нашей национальной и экономической безопасности", говорится в указе

Вводится запрет на приобретение беспилотников, "которые производятся иностранными противниками или значимых компонентов, которые производятся иностранными противниками". Это касается "прямых закупок или косвенных закупок через третью сторону".

"Странами-противниками" указом определены Россия, КНДР, Иран, КНР, "или, по определению министра торговли, любое другое иностранное государство, иностранный район или иностранное негосударственное образование" чьи действия "наносят существенный ущерб национальной или экономической безопасности Соединенных Штатов".

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Ранее Трамп решил отменить запрет на въезд туристов из Америки и Европы.

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