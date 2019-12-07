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суббота, 07 декабря 2019 12:41

США заподозрил русских в атаке на американский безпилотник

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США заподозрил русских в атаке на американский безпилотник
Россияне отказываются возвращатьобломки

Военные США подозревают российских наемников в атаке на безоружный американский беспилотник в Ливии, которая произошла в Триполи в прошлом месяце.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью агентству Reuters заявил генерал армии США Стивен Таунсенд, который возглавляет Африканское командование Вооруженных сил США.

Американский беспилотник был потерян 21 ноября и в Пентагоне верят, что он был сбит российскими средствами ПВО. Военные США требуют возвращения обломков летательного аппарата.

Таунсенд сказал, что, по его мнению, операторы ПВО "не знали, что это был летательный аппарат с дистанционным управлением США, когда они обстреливали его".

"Но они точно знают, кому он принадлежит сейчас, и отказываются вернуть его. Они говорят, что не знают, где обломки, но я на это не куплюсь", - сказал Таунсенд агентству.

По оценкам США, в момент, когда беспилотный летательный аппарат был сбит 21 ноября, противовоздушную оборону эксплуатировали российские военные наемники или так называемая "Ливийская национальная армия" Хафтара, заявлял представитель Африканского командования, полковник ВВС Кристофер Карнс.

По его словам, Соединенные Штаты считают, что операторы противовоздушной обороны обстреляли беспилотник США после того, как "ошибочно приняли его за дрон оппозиции".

Представитель международно признанного правительства национального согласия Ливии (GNA) сказал агентству, что ответственными за атаку являются русские наемники.

Российские власти отрицает использование военных наемников в любых конфликтах за рубежом. Они утверждают, что любые гражданские россияне, которые могут воевать за рубежом, являются добровольцами.

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Самопровозглашенная "Ливийская национальная армия" (LNA) генерала Хафтара отрицает, что имеет иностранную поддержку.

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07
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