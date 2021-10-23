США ударили по Сирии: погиб один из главарей "Аль-Каиды"

США уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды". Фото: rbc.ru

На северо-западе Сирии в пятницу, 22 октября, в результате авиаудара США погиб один из высокопоставленных главарей террористической организации "Аль-Каида" Абдул Хамид аль-Матар.

"У нас нет данных о жертвах среди гражданского населения в результате удара, нанесенного с использованием самолета MQ-9", — заявил пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США Джон Ригсби.

По его словам, устранение террориста "подорвет возможности террористической организации по дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным людям".

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В сентябре американские военные нанесли авиаудар на территории северо-запада Сирии, ликвидировав одного из высокопоставленных лидеров террористической организации "Аль-Каида".

"Аль-Каида" начала восстанавливать свои позиции в Афганистане после того, как США вывели свои войска из захваченной "Талибаном" страны.

29 августа США вместо террористов "Исламского государства" обстреляли мирных жителей в Кабуле. Тогда погибли 10 человек: гуманитарный работник и девять членов его семьи, включая семью детьми. Малейшем из погибших было два года.