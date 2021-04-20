США составит список стран, куда не стоит путешествовать

Большинству американцев не позволили путешествовать по большей части Европы. Фото: joinup.ua

Госдеп США включит 80% стран мира в список стран, в которых не стоит путешествовать в связи из-за пандемии Covid-19.

Сейчас на уровне 4 находятся 34 страны из примерно 200. Речь идет, в частности, о Чаде, Косово, Кении, Бразилии, Аргентине, Гаити, Мозамбике, России и Танзании. Расширение списка до 80% требует добавления почти 130 стран, пишет Reuters.

Большинству американцев уже не позволили путешествовать по большей части Европы из-за ограничений Covid-19.

Вашингтон запретил доступ почти всем неамериканским гражданам, недавно побывавшим в большей части Европы, Китае, Бразилии, Иране и Южной Африке.

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Уровень 4 присваивают странам, где больше всего рисков, опасных для жизни. Госдеп советует гражданам США не выезжать в страну либо покинуть ее, как только это будет безопасно сделать.