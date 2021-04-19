США снова направили в Черное море эсминцы

Военные корабли США снова направляются к Черному морю. Фото: usembassy.gov

Ракетные эсминцы США USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вышли с базы на острове Крит и направляются к Черному морю.

Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

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"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Институт Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американские ракетные эсминцы USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) снова вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов", - прокомментировал он.

Ранее сообщили, что американские военные суда передумали идти к Черному морю из-за опасений эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел по Керченскому проливу и зашел в Черное море.