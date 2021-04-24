США признали геноцид армян: Эрдоган прокомментировал решение

Президент заявил о попытках определенных кругов политизировать события 1915 года. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заявления президента США Джо Байдена о геноциде армян заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил сожаление их потомкам. Он заявил о попытках определенных кругов политизировать события 1915 года.

Об этом говорится в послании Эрдогана Константинопольскому армянскому Патриарху Сааку Машаляну, сообщает "Анадолу".

По его словам, попытки политизировать события 1915 года и превратить их в орудие давления на Анкару не принесут пользы и призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

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"Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, умножалась на протяжении сотен лет и считалась примером для всего человечества. С уважаю память армян Османской государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам", - заявил он.

Соединенные Штаты Америки официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.