В США признали геноцид армян

В Турции признания Штатами геноцида армян посчитали популизмом. Фото: ВВС

Соединенные Штаты Америки официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.

Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, опубликованной на сайте Белого дома.

"Мы чтим память жертв Meds Yeghern, чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - отметил глава Белого дома.

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В Турции уже отреагировали на это заявление.

"Политический оппортунизм - самое большее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это объяснение, единственной основой которого является популизм", - написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

24 апреля 1915-го по приказу триумвирата турецких диктаторов начали депортацию армян из Стамбула, Александретты и Аданы. В течение следующих 3-х лет погибли более 1,5 млн армян, остальные бежали или были выселены в пустыне Месопотамии, Ливана и Сирии, где большинство погибло от голода и болезни. Более 1 млн армянских беженцев были рассеяны по миру.