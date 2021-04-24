В США признали геноцид армян

Соединенные Штаты Америки официально признали геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи.
Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, опубликованной на сайте Белого дома.
"Мы чтим память жертв Meds Yeghern, чтобы ужасы случившегося никогда не были забыты историей", - отметил глава Белого дома.
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В Турции уже отреагировали на это заявление.
"Политический оппортунизм - самое большее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это объяснение, единственной основой которого является популизм", - написал в Twitter глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
24 апреля 1915-го по приказу триумвирата турецких диктаторов начали депортацию армян из Стамбула, Александретты и Аданы. В течение следующих 3-х лет погибли более 1,5 млн армян, остальные бежали или были выселены в пустыне Месопотамии, Ливана и Сирии, где большинство погибло от голода и болезни. Более 1 млн армянских беженцев были рассеяны по миру.
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