Начался геноцид армян в Османской империи

Армянка на коленях рядом с мертвым ребенком в поле под Алеппо / Wikipedia

24 апреля 1915-го по приказу триумвирата турецких диктаторов начали депортацию армян из Стамбула, Александретты и Аданы. В течение следующих 3-х лет погибли более 1,5 млн армян, остальные бежали или были выселены в пустыне Месопотамии, Ливана и Сирии, где большинство погибло от голода и болезни. Более 1 млн армянских беженцев были рассеяны по миру.

К началу XX века большая часть исторической Армении входила в Османскую империю. Армяне занимали ведущие позиции в самых образованных слоях общества и торгово-промышленной буржуазии. Однако как мусульмане, были второсортными гражданами - не имели права носить оружие, свидетельствовать в суде, платили высокие налоги. Враждебность усиливал большой наплыв беженцев-мусульман с Кавказа после русско-турецких войн и из новых балканских стран.

Все это привело многочисленные конфликты, которые вылились в массовые этнические убийства, произошедшие в 1894-1896 годах в Самсуне, Трабзоне и Стамбуле и унесли жизни около 100 тыс. армян.

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В 1908-м власть в Османской империи захватила партия младотурок, идеологией которой был пантюркизм, а целью - создание тюркской империи от Балкан до Алтая. Препятствием в этом, по их мнению, была Западная Армения, которая отделяла страну от тюркоязычного Азербайджана.

Вступление Турции в I мировую войну в августе 1914-го дал, по мнению младотурок, "уникальный шанс" для окончательного решения "армянского вопроса", то есть полного уничтожения армян. В условиях введенного военного положения началась депортация армян из восточных турецких провинций вглубь страны, а любые проявления протеста жестоко подавлялись.

Вину за поражение осман в боях зимой 1915-го руководство страны возложило на армян, которые служили в османской армии. В феврале 100 тыс. из них были разоружены и большинство жестоко убиты. Им перерезали горло или закапывали живьем. Разоружение мирного населения сопровождалось пытками и убийствами. Оно сделало возможными репрессии против армян по всей империи - их начали массово выселять в пустынные районы не только из приграничных областей, но и из крупных городов страны.

С началом французского наступления на Дарданеллы 24 апреля 1915-го в Стамбуле были арестованы 235 представителей армянской элиты. Аналогичные действия были также в других крупных городах. На следующий день в Стамбуле арестовали еще 600 армян, затем еще 5 тыс. Большинство убили в окрестностях города.

В мае 1915 года меджлис утвердил "Закон о депортации", который узаконил выселение всех армян с мест их компактного проживания во всех провинциях. На новых местах проживания армяне не имели превышать 10% от мусульман в регионе, им запрещалось выезжать в другие населенные пункты, открывать собственные школы. В провинции Ван - единственной, где армяне составляли большинство, депортации сопровождали массовые убийства десятков тысяч армян, которые, по мнению властей, составляли потенциальную угрозу. Главную роль в убийствах играли выпущены преступники и эскадроны смерти, созданные спецслужбами.

К концу лета 1915-го значительная часть армян империи была уничтожена: в течение 3-х лет их погибло более 1,5 млн. Голодная зима 1918-1919 годов привела к смерти еще 200 тыс. армян.

После поражения Османской империи в войне, в 1918-м страны-победители потребовали наказать виновных в преступлениях против военнопленных и армян. В декабре 1918-го был создан "Специальный военный трибунал", который работал до 1920-го. Он решил, что депортации армян ни были продиктованы военной необходимостью, а были задуманы младотурок для организованного убийства армян. Еще до начала работы трибунала руководители младотурок бежали из страны. Практически все они, около 41 человек, в 1922 были убиты в различных городах Европы активистами армянской партии "Дашнакцутюн".

После образования Турецкой республики политическая и интеллектуальная элита не чувствовала потребности дистанцироваться от уничтожения армян или от тех, кто руководил погромами и массовыми убийствами, потому что большинство из новой власти были бывшими деятелями партии младотурок, и были в сговоре с региональными лидерами или племенными вождями, которые получили большую прибыль от депортации армян. После прихода к власти Мустафы Кемаля критическое обсуждение событий 1915-1918 годов было запрещено в стране под угрозой уголовного преследования.

По состоянию на 2020 год правительства и парламенты 32 стран, включая США, Германию, Францию, Италию, Канаду, Россию и Бразилию, признали геноцид армян.