США предупредили Беларусь о последствиях при содействии агрессии России

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид предупредила Беларусь о последствиях содействия агрессии России. Фото: Reuters

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Они обсудили наращивание русских войск в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии в Twitter.

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Донфрид при этом предупредила Беларусь о последствиях, если она станет частью плана дальнейшего вторжения РФ в Украину.

Донфрид выразила обеспокоенность по поводу плана введения 30 тыс. российских военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений. Особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих уже размещены на границе России с Украиной.

Правительство Эстонии ввело дополнительные санкции против Беларуси и приостановило транзит нефтепродуктов из этой страны по своей территории. Цель санкций – "надавить на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение". Инициатором этого шага выступило Министерство финансов Эстонии.