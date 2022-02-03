США предупредили Беларусь о последствиях при содействии агрессии России

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонный разговор с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
Они обсудили наращивание русских войск в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии в Twitter.
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Донфрид при этом предупредила Беларусь о последствиях, если она станет частью плана дальнейшего вторжения РФ в Украину.
Донфрид выразила обеспокоенность по поводу плана введения 30 тыс. российских военнослужащих в Беларусь для проведения военных учений. Особенно с учетом того, что более 100 тысяч военнослужащих уже размещены на границе России с Украиной.
Правительство Эстонии ввело дополнительные санкции против Беларуси и приостановило транзит нефтепродуктов из этой страны по своей территории.
Цель санкций – "надавить на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение". Инициатором этого шага выступило Министерство финансов Эстонии.
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