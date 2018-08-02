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четверг, 02 августа 2018 04:46

США пошли на обострение отношений с Китаем

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США пошли на обострение отношений с Китаем
США обострили отношения с Китаем. Фото: MIGNews

США собираются установить пошлины в размере 25 процентов на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов.

Таким образом, размер налога будет увеличен в два с половиной раза, так как первоначально анонсировались пошлины в размере 10 процентов. В Белом доме решили, что этого недостаточно, сообщает Bloomberg.

Очередной список товаров из Китая, подпадающих под ограничения, США подготовили в первой половине июля — туда вошли более шести тысяч наименований. Это стало ответом на действия Китая, наложившего пошлины на ряд американских товаров.

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Ранее сообщалось, что США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы предотвратить полномасштабную торговую войну. По словам источников, Вашингтон обещает не вводить дополнительные тарифы в случае, если Китай пойдет на определенные уступки.

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