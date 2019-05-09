США получили поддержку Великобритании в вопросе "Северного потока-2"

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Великобританию. Фото: Голос Америки

США не позволят Москве использовать энергетику, чтобы давить на Европу.

И вместе с Британией будут стараться не допустить дальнейшего расширения проекта "Северный поток-2", сообщает "Голос Америки".

"После использования химического оружия в Солсбери мы, вместе с другими нашими союзниками, дали отпор, мы наказывали Россию с помощью чувствительных санкций. Мы хотели, чтобы мир знал: использование химического оружия недопустимо, и наши страны, в которых ценится верховенство закона, этого не допустят", - заявил Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Великобританию.

Лондон и Вашингтон считают строительство российского газопровода "Северный поток-2", "использованием энергии в качестве рычага давления на Европу". Он подчеркнул, что США и Великобритания не должны допустить, чтобы это происходило. Глава Госдепартамента призвал британских союзников к тесному сотрудничеству в этом направлении.

Помпео прибыл в Лондон, чтобы обсудить с министром иностранных дел Джереми Хантом и премьер-министром Терезой Мэй развитие связей между США и Великобританией после выхода королевства из состава Евросоюза.