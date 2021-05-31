США получат в подарок новую статую Свободы

Франция хочет продемонстрировать верность историческим французско-американским связям. Фото: pixabay.com

Во Франции создали еще одну статую Свободы, которую в знак дружбы между странами повторно отправят в США.

Идея создать статую и доставить ее в Америку родилась еще в 2019 году, пишет Politico. Из-за пандемии коронавируса проект отложили. К нему снова вернулись этой зимой.

Новая статуя будет всего 2,83 м высотой, тогда как высота оригинала составляет 50 м. 4 июля, ко Дню независимости США, ее привезут в Нью-Йорк.

Франция хочет продемонстрировать верность историческим французско-американским связям, а также дружбе между государствами. Статую поставят в саду резиденции посла Франции в Вашингтоне.

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Статую Свободы, которая сейчас является одним из главных символов США, привезли в Нью-Йорк весной 1885 года. Ее изготовили во Франции, одним из инженеров был Густав Эйфель. В Штаты статую привезли в разобранном виде. Торжественное открытие состоялось в октябре 1886-го.