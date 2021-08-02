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понедельник, 02 августа 2021 22:25

США покинут 24 российских дипломата

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США покинут 24 российских дипломата
Россияне жалуются на беспрецедентные ограничения в США. Фото: nationalinterest

Соединенные Штаты Америки покинут 24 российских дипломата.

Это произойдет из-за окончания действия виз, сообщает National Interest.

"Дипломаты покинут страну до 3 сентября 2021 года. Многие из них поедут без замены, так как Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз", - сказал посол России в США Анатолий Антонов.

Посол заявил, что высылка дипломатов осуществляется под надуманными предлогами.

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"В прошлом декабре Госдепартамент в одностороннем порядке установил для российского персонала трехлетний лимит пребывания в командировке, что, насколько нам известно, не применяется в отношении никакой другой страны", - отметил посол.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российские дипломаты, в которых вскоре истекает срок действия американской визы, имеют право запросить о его продлении.

По словам Прайса, в Вашингтоне не видят ничего удивительного в требованиях к визам российских дипломатов.

"В ограничении продолжительности визы для россиян на три года нет ничего нового. Когда срок действия визы заканчивается, эти граждане могут покинуть страну или подать заявку на продление", - сказал Прайс.

По его словам, посол РФ в Вашингтоне Антонов неточно описал ситуацию с российскими дипломатами, у которых заканчивается срок действия виз.

США освободят 182 сотрудников американской дипмиссии в России. Начиная с августа российское правительство запрещает США удерживать или нанимать сотрудников из России или третьих стран, за исключением охраны.

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Дата
02
августа

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