Перекроет ли Берлин "Северный поток-2", если он станет геополитическим оружием РФ

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
3 Просмотров: 1899
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 360
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
9 Просмотров: 1458
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 711
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 6696
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 819
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 387
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 612
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
21
7
4
8
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Медведчук пришел в апелляционный суд
Медведчук пришел в апелляционный суд
&quot;Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится&quot; - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 513
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1332
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 774
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2232
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1342
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 15:22

Перекроет ли Берлин "Северный поток-2", если он станет геополитическим оружием РФ

  Комментировать
Перекроет ли Берлин &quot;Северный поток-2&quot;, если он станет геополитическим оружием РФ
Президент США Джо Байден пытался убедить Германию согласиться на более жесткие меры. Фото: Reuters

Германия не перекроет "Северный поток-2", даже если президент России Владимир Путин будет использовать газопровод в качестве геополитического оружия.

В случае агрессивных действий РФ немецкое правительство сосредоточится на усилении санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами официального Берлина.

"Ограничения на уровне ЕС станут более весомым шагом в ответ на действия Кремля", - говорится в публикации.

Президент США Джо Байден пытался убедить Германию согласиться на более жесткие меры, если Путин попытается использовать трубопровод для подрыва экономики и безопасности Украины. Хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель и согласилась принять меры "на национальном уровне" в рамках их соглашения от 21 июля, нежелание Берлина закрыть вентили - потенциальная победа Путина и удар по Белому дому.

Представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана действовать в случае неправильного использования трубопровода, но отказался уточнить, как именно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Газпром может разобрать трубы, чтобы навсегда остановить транзит через Украину

США и Германия заключили новое соглашение по "Северному потоку-2", по которому Германия берет обязательство инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

Администрация президента США просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.

"Северный поток-2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, но затем восстановили в конце 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перекроет ли Берлин "Северный поток-2", если он станет геополитическим оружием РФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Москва попросила помощи США

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13203
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 6228
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 5 Просмотров: 4383
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4338
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 3951
Политика
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
 Просмотров: 513
Рассказали о мерах безопасности на праздновании Дня Независимости
Рассказали о мерах безопасности на праздновании Дня Независимости Просмотров: 45
Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев"
Дело Чауса - это продолжение дела "вагнеровцев" Просмотров: 216
В России против Коломойского открыли дело - СМИ
В России против Коломойского открыли дело - СМИ Просмотров: 225
Зеленский рассказал, кто приедет на саммит "Крымской платформы"
Зеленский рассказал, кто приедет на саммит "Крымской платформы" 1 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
9
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
5
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
3
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
Голосов: 7909
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть