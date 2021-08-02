Перекроет ли Берлин "Северный поток-2", если он станет геополитическим оружием РФ

Германия не перекроет "Северный поток-2", даже если президент России Владимир Путин будет использовать газопровод в качестве геополитического оружия.
В случае агрессивных действий РФ немецкое правительство сосредоточится на усилении санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами официального Берлина.
"Ограничения на уровне ЕС станут более весомым шагом в ответ на действия Кремля", - говорится в публикации.
Президент США Джо Байден пытался убедить Германию согласиться на более жесткие меры, если Путин попытается использовать трубопровод для подрыва экономики и безопасности Украины. Хотя канцлер ФРГ Ангела Меркель и согласилась принять меры "на национальном уровне" в рамках их соглашения от 21 июля, нежелание Берлина закрыть вентили - потенциальная победа Путина и удар по Белому дому.
Представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана действовать в случае неправильного использования трубопровода, но отказался уточнить, как именно.
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США и Германия заключили новое соглашение по "Северному потоку-2", по которому Германия берет обязательство инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины.
Администрация президента США просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.
"Северный поток-2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, но затем восстановили в конце 2020-го.
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