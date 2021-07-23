Кабмин объяснил, почему Украину не устраивает соглашение между США и Германией

В соглашении также говорится о создании фонда зеленой трансформации. Фото: Reuters

Украину не устраивает соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2".

Никаких гарантий или инициатив от договоренности между Вашингтоном и Берлином Украина не получила, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире "Украина 24".

"В заявлении говорится, что Германия будет поддерживать инициативу "Триморья", к которой Украина и так пытается присоединиться, которая и так существует. Поэтому мне не понятна эта поддержка. Анонсируется дополнительная финансовая помощь и создание фонда зеленой трансформации, по которому мы уже пол года ведем переговоры. Никаких новых инициатив это заявление не предусматривает, при этом никаких перспектив и безопасностных гарантов, в частности относительно членства в НАТО, мы не получили", - сказала она.

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США и Германия заключили новое соглашение по "Северному потоку-2", по которому Германия берет на себя обязательство инициировать санкции против России в случае новой агрессии против Украины. Администрация президента США просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева. "Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Имеет длину 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, но затем восстановили в конце 2020-го.